Ucraina, alla Camera minuto di silenzio per vittime della guerra

Ucraina, alla Camera minuto di silenzio per vittime della guerra

Ucraina, alla Camera minuto di silenzio per vittime della guerra

Roma, 24 feb. (askanews) – “La pace rappresenta il frutto della vittoria relativa del bene sul male; ma essa, per essere solida e duratura, deve affermarsi prima di tutto nelle nostre stesse coscienze, a partire da quelle delle giovani generazioni. Educare alla pace, con l’esempio e le parole, è infatti un dovere morale per tutti gli uomini di buona volontà. E deve essere un impegno costante da parte di tutte le istituzioni della Repubblica.

A un anno esatto dall’inizio del conflitto, la Camera dei deputati ha dunque voluto diffondere il proprio messaggio, attraverso le arti e la cultura, per un indifferibile ritorno della pace”.

Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento in Aula durante l’evento ‘Elegia per la pace’, organizzato Montecitorio, a un anno dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. La Camera ha poi osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra.