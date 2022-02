Roma 24 feb. (Adnkronos) – La Conferenza dei capigruppo della Camera è stata convocata alle 12.45 per comunicazioni del presidente, Roberto Fico, dopo le richieste formulate da tutti i Gruppi per una presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per un aggiornamento sulla situazione dell'Ucraina e per una conseguente modifica dei lavori d'Aula.