Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Alle 18 si terrà a Palazzo Chigi una nuova riunione del Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Il Cisr si è riunito già questa mattina, ma stavolta non sarà presente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, volato a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo straordinario sulla crisi ucraina.