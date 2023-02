Ucraina, allerta aerea in tutto il Paese

Il generale Valerii Zaluzhny ha denunciato la presenza di due missili russi che sono arrivati in Ucraina passando per la Moldavia

L’Ucraina teme una nuova ondata di attacchi missilistici russi e indice una nuova allerta aerea.

Secondo quanto spiegato dalle autorità, infatti, due missili lanciati da Mosca avrebbero sconfinato in Ucraina passando per la Moldavia.

Guerra in Ucraina, allerta area in tutto il Paese:”Due missili hanno passato il confine”

Il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di Kiev, ha denunciato in un tweet pubblicato nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio, il lancio di due missili russi che avrebbero sorvolato lo spazio aereo moldavo e romeno prima di entrare in Ucraina.

“Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, due missili da crociera Kalibr hanno superato il confine dell’Ucraina con la Moldova. Alle 10.33 questi missili hanno superato lo spazio aereo della Romania. Dopo di questo i missili sono entrati di nuovo nello spazio aereo ucraino al confine tra i tre Paesi.”

Le esplosioni a Kiev

Nel frattempo, i media ucraini raccontano che alcune nuove esplosioni sono state udite oggi nella città di Kiev e nelle zone limitrofe. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, con un messaggio diramato su Telegram, ha invitato le persone a restare nei rifugi.