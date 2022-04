Ucraina: Alternativa, 'espulsione diplomatici russi pericolosa, Di Maio spieghi'

Roma, 5 apr (Adnkronos) – "Abbiamo appreso dal Ministro degli Esteri Di Maio che alcuni diplomatici russi sono stati espulsi dal nostro Paese. La notizia ci ha lasciati attoniti e preoccupati. Riteniamo infatti non sia un bel modo per stemperare la tensione.

Non conosciamo nel dettaglio quali siano le motivazioni che abbiano spinto il governo a operare questa scelta, ma temiamo che questa possa ritorcersi contro l'Italia che ha sempre avuto rapporti cordiali e di storica amicizia col popolo russo”. Lo affermano i parlamentari di Alternativa.

“In un momento così grave -proseguono- dove sarebbe necessario cercare di allentare le tensioni per potersi sedere al tavolo della trattativa con i russi e trovare una via per fermare l’escalation del conflitto in Ucraina, cogliamo invece pericolosi segnali di chiusura che non vanno nella direzione della diplomazia”.

“Siamo fortemente preoccupati -aggiungono- per la gestione a tratti sprovveduta e temeraria delle strategie diplomatiche da parte del governo italiano in un momento in cui servirebbero grandi capacità di relazione. Temiamo che questo atteggiamento sprezzante e incurante della pericolosità di una chiusura totale nei riguardi della Federazione Russa ci possa condurre dritti dritti verso un conflitto dagli esiti imprevedibili”.

“Esigiamo una spiegazione da parte del ministro Di Maio e del governo – concludono i parlamentari di Alternativa – per capire quali siano le loro intenzioni rispetto alla gestione della crisi, perché la rottura con Mosca, oggi diplomatica e domani probabilmente economica, non significa diventare più indipendenti, bensì più vassalli dentro una comunità di stati dove gli interessi italiani non conteranno”.