Ucraina, altri soldati e veicoli statunitensi arrivano in Polonia

Varsavia, 7 feb. (askanews) – Altri soldati e veicoli statunitensi arrivano in Polonia come parte delle mosse della Nato per inviare truppe extra dopo le accuse alla Russia che possa invadere l’Ucraina. Il presidente Joe Biden ha deciso di inviare forze americane in Polonia per proteggere i Paesi membri della Nato, mentre i diplomatici lavorano furiosamente per cercare di persuadere la Russia a ritirare le sue truppe dal confine con l’Ucraina.

Domani 8 febbraio il cancelliere tedesco Olaf Scholz (reduce dall’incontro con Joe Biden) con il presidente francese Emmanuel Macron (dopo il suo incontro con Vladimir Putin) terranno una trilaterale con Andrzej Sebastian Duda presidente della Repubblica di Polonia (che vede oggi Ursula Von Der Leyen).