Ucraina: ambasciatore Germania, 'portare avanti tutte le sanzioni necessarie'

Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – "Qualunque sanzione ha il senso di colpire più il sanzionato rispetto a colui che sanziona, vogliamo che le sanzioni cambino il calcolo che Putin sta facendo con questa terribile invasione: vogliamo indebolire il regime russo e la Russia in questa attività aggressiva, ma chiaramente non vogliamo fare del male a noi stessi, per cui dobbiamo essere attenti a come organizziamo le nostre sanzioni.

Ma in principio, siamo aperti, tutti insieme, a portare avanti tutte le sanzioni che servono a questo obiettivo". Così Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, ospite oggi in esclusiva ad 'Adnkronos Live'.