Ucraina, ambasciatore Germania: Ue e Nato più salde che mai

Roma, 7 mar. (askanews) – “Siamo in una fase importante, forse decisiva, di questa terribile guerra in Ucraina. Per cui discutere le conseguenze di questa guerra, discutere della coesione che abbiamo in occidente e in Europa, mi pare assolutamente essenziale”, lo dice Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, a margine del dibattito “Transatlantic Forum” al Centro Studi Americani.

“Putin pensava che attraverso questa guerra, con il tempo, potesse dividere la coesione europea e la coesione transatlantica. Invece cosa è successo? Ne viene fuori una Unione Europea e una Nato più salda che mai. Probabilmente una Nato ancora più forte, con nuovi membri come la Svezia e la Finlandia che sicuramente potranno entrare a breve…per cui si trova di fronte una Nato molto decisa, molto coesa e più forte che mai” ha detto Elbling. “Penso che in questo momento nessuno possa dire quanto durerà questa terribile guerra, noi tutti ci auguriamo che questa guerra finisca al più presto possibile. Però naturalmente è molto semplice trovare la pace: c’è solo bisogno che le truppe russe si ritirino dal territorio ucraino. Quella sarebbe la base per un armistizio e anche per una pace”.