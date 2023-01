Ucraina: ambasciatore russo a Washington, 'distruggeremo tank Abrams'

Washington, 25 gen.

(Adnkronos) – Le forze armate russe distruggeranno i carri armati M1 Abrams fabbricati negli Stati Uniti e altre attrezzature militari della Nato se verranno forniti all'Ucraina. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. "Durante tutta la crisi ucraina – ha affermato – l'amministrazione ha utilizzato ripetutamente la tecnica di pubblicare informazioni sui media alla vigilia di consegne significative di armi e attrezzature al regime di Kiev. Un'analisi dell'intera sequenza delle azioni di Washington mostra che gli americani stanno costantemente aumentando il livello dell'assistenza militare al loro governo fantoccio".

"Se viene presa la decisione di trasferire a Kiev l'M1 Abrams, i carri armati americani senza dubbio verranno distrutti come tutte le altre dotazioni militare della Nato", ha continuato. "Ovviamente, Washington sta deliberatamente cercando di infliggerci una sconfitta strategica". Nelle sue parole, prosegue, l'amministrazione di Washington sta dando il "via libera" all'utilizzo dell'assistenza statunitense per attaccare la Crimea e "copre i crimini commessi degli ucraini contro la popolazione delle regioni di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson".