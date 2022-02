Ucraina: Amendola, 'reazioni a sanzioni non all'altezza di quanto accade'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Il tema delle sanzioni alla Russia suscita reazioni non all’altezza di quello che stiamo vivendo nel nostro continente. Quella delle sanzioni in realtà è la linea italiana dal 2014. Faccio un esempio, le sanzioni alla Crimea sono sempre state prorogate da tutti i Governi, inclusi quelli di cui il Pd non faceva parte”.

Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Enzo Amendola, ospite di SkyStart, replica ai leader politici contrari alle sanzioni alla Russia.

“Le sanzioni sono i mezzi per condannare le violazioni del diritto internazionale, ma servono anche a fare pressione per riaprire i negoziati”, sottolinea. "L’Europa non usa la deterrenza militare se non in caso di difesa. Quindi le sanzioni sono lo strumento usato in crisi di questo tipo”.