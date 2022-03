Ucraina, Amirante (N. Orizzonti): trafigge grido mamme e bambini

Roma, 31 mar. (askanews) – “Oggi alcuni ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti insieme ad altre associazioni (Papa Giovanni XXIII, Arci, Cgil, Focisv, Mediterranea Saving Humans, Libera e altre…in tutto 142) partono per una missione umanitaria di pace per ribadire Stop the War a Leopoli, in cui vogliamo esprimere la nostra vicinanza, portare aiuti e accoglienza a questi nostri fratelli in questo momento così drammatico e unirci all’appello del Papa, “Fermate questo massacro”, basta con la guerra e con la follia di questa guerra”.

Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, nel presentare l’iniziativa Stop the War, lancia in un video un appello all’accoglienza:

“In questo tempo abbiamo avuto modo, attraverso varie azioni, missioni umanitarie, di accogliere nei nostri centri circa una ottantina di mamme con bambini. Sentire le loro storie, raccogliere le loro lacrime è qualcosa che ti trafigge il cuore. Però è anche una gioia poter vedere un sorriso, una speranza, riaccendersi in questi volti così segnati dal dolore.

Nei prossimi giorni speriamo di poter accogliere nei vari centri altri 300 tra mamme e bambini, anche 140 famiglie si sono rese disponibili all’accoglienza, perchè sentiamo l’urgenza di strapparli dai gironi infernali della malavita organizzata facendo tutto il possibile e l’impossibile per rispondere a questo grido che ci interpella tutti in prima persona. Se volete aiutare ad aiutarci potete trovare le info sul nostro sito, uniti per la pace”.