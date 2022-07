Ucraina: amministrazione regionale, 'Kharkiv si prepara a secondo attacco russo'

Kiev, 29 lug. (Adnkronos) – "Kharkiv si sta preparando per un secondo attacco russo alla città e alla regione, perché il nemico non ha abbandonato tale obiettivo". Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, spiegando che "dall'inizio della massiccia aggressione militare, il nemico non ha abbandonato l'idea di prendere e occupare Kharkiv e la regione.

Ci stiamo preparando 24 ore al giorno, lavorando per rafforzare la capacità di difesa dei nostri confini".

Synegubov ha aggiunto che in direzione di Kharkiv "le truppe mantengono le loro posizioni, mentre il nemico subisce perdite. Sono in corso ostilità attive nella direzione nord e nord-est e nella direzione sud-est della nostra regione. Il nemico sta subendo perdite, ritirandosi nelle posizioni precedentemente occupate. Ma ci stiamo preparando per qualsiasi scenario".