Ucraina: amministrazione regionale, 'presto battaglia per Kherson, civili vadano via'

Kherson, 19 ott. (Adnkronos) – "In un futuro molto prossimo inizierà la battaglia per Kherson. Si consiglia alla popolazione civile di lasciare l'area in vista delle imminenti feroci ostilità, se possibile, per non esporsi a rischi inutili". Lo ha scritto su Telegram Kirill Stremousov, vice amministratore della regione di Kherson.

Ieri il nuovo comandante dell'esercito di Mosca in Ucraina Sergei Surovkin aveva annunciato che i civili sarebbero stati ridislocati dalla città occupata dai russi, descrivendo la situazione militare come "tesa".