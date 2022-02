Ucraina: anche Albania annuncia, 'non giocheremo con la Russia in Nations League'

Tirana, 28 feb. (Adnkronos) – Un altro paese annuncia di non voler giocare a calcio contro la Russia per quanto sta avvenendo in Ucraina. L'Albania ha reso noto che non giocherà contro la Russia nelle prossime competizioni calcistiche. Le due nazionali dovrebbe incontrarsi due volte nel prossimo mese di giugno nel in Nations League, in un gruppo che comprende anche Islanda e Israele.

L'Albania si aggiunge a Norvegia, Danimarca, Polonia, Svezia e Repubblica Ceca nella richiesta di escludere la Russia dai Playoff per i Mondiali 2022 in Qatar.