Ucraina, anche Israele condanna l’attacco russo

Roma, 24 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha condannato l’attacco russo all’Ucraina definendolo “una violazione del diritto internazionale”, sottolineando tuttavia gli stretti legami con Mosca e Kiev e che la sicurezza degli ebrei in entrambi i paesi è una delle priorità.

“L’attacco russo contro l’Ucraina è una grave violazione del diritto internazionale; Israele condanna l’attacco ed è pronta e preparata a fornire assistenza umanitaria ai cittadini dell’Ucraina”.

“Israele ha relazioni profonde, durature e buone con la Russia e l’Ucraina. Ci sono decine di migliaia di israeliani in entrambi i paesi, e ci sono centinaia di migliaia di ebrei in entrambi i paesi. Tutelare la loro sicurezza e incolumità è in cima alle nostre considerazioni”, ha aggiunto.