Ucraina: andrologi italiani lanciano raccolta fondi, farmaci e alimenti

Roma, 4 mar (Adnkronos Salute) – Anche gli andrologi italiani scendono in campo a sostegno del popolo ucraino vessato dalla guerra. Gli specialisti della Società italiana di Andrologia (Sia), in collaborazione con l’associazione ucraina della Basilica minore di Santa Sofia hanno avviato una raccolta di fondi e di medicine, presidi medico-chirurgici e alimenti.

I materiali potranno essere consegnati direttamente nella sede della Sia di via Torino 135 a Roma (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30), mentre per la raccolta delle offerte economiche si chiede di far riferimento all’Iban IT10B05034032390000000003649 intestando le donazioni alla Chiesa Santa Sofia con causale “Sia per Ucraina”.

“Stiamo assistendo a una reale tragedia intorno a noi. Tutto quello che sta accadendo in Ucraina non può lasciarci indifferenti, non possiamo girare la faccia dall’altro lato.

Non possiamo chiudere gli occhi e continuare con le nostre attività quotidiane. Invito tutti in questo momento a gesti di solidarietà alle popolazioni così martoriate", ha detto il presidente Sia Alessandro Palmieri.