Ucraina, Angelina Jolie visita Leopoli a sorpresa

Due video diffusi sui social hanno ripreso Angelina Jolie nella sua visita non preannunciata a Leopoli: prima in un bar poi intenta a parlare con la gente del luogo.

Angelina Jolie a Leopoli

“Niente di speciale. Solo Leopoli. Sono andata solo a prendere un caffè.

Solo Angelina Jolie”, ha scritto in ucraino Maya Pidhorodetska su Facebook diffondendo le immagini di un video che testimonia la presenza della star di Hollywood a Leopoli, nell’Ovest del Paese.

I due video diffusi sui social

Il breve video, poi rilanciato dal Daily Mail riprende l’attrice 46enne mentre entra sorridente in un bar di Leopoli con abiti casual e capelli raccolti. La bellezza del suo volto è però inconfondibile e viene subito riconosciuta da chi si trova nel locale.

Dopo aver accennato un sorriso e un saluto a chi la riprende nel video, Angelina firma anche un autografo.

In un altro video diffuso sui social invece si vede l’attrice parlare con altri profughi scappati dalle zone più pericolose del Paese.

L’impegno umanitario dell’attrice

La visita di Angelina Jolie ha colto di sorpresa tutti in quanto non preannunciata ma non è di certo inaspettata. L’attrice è infatti inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e da anni gira il mondo in difesa dei più deboli e dimenticati.