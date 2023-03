Ucraina: annunciata allerta aerea su vasta scale

Kiev, 15 mar. (Adnkronos) - Un'allerta aerea è stata annunciata stamattina in tutte le regioni dell'Ucraina. Le autorità raccomandano di non ignorare il segnale di pericolo e di mettersi al riparo. Anche ieri diversi allarmi sono stati annunciati in tutte le regioni. Nataliya...

Kiev, 15 mar. (Adnkronos) – Un'allerta aerea è stata annunciata stamattina in tutte le regioni dell'Ucraina. Le autorità raccomandano di non ignorare il segnale di pericolo e di mettersi al riparo. Anche ieri diversi allarmi sono stati annunciati in tutte le regioni.

Nataliya Gumenyuk, portavoce del Joint Coordination Press Center of the Defence Forces of Southern Ukraine, commentando i numerosi attacchi aerei ieri, ha detto che le forze russe potrebbero puntare a “mantenere la popolazione in tensione, anche con l'aumento della loro presenza nel Mar Nero: cosa che può inoltre indicare preparativi per un massiccio attacco missilistico".