Ucraina: Antoniozzi, 'bene Schlein, chissà come reagiranno Conte e base Pd'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Prendiamo atto che il segretario nazionale del Pd Elly Schlein ha detto che il sostegno all'Ucraina è incondizionato, smentendo l'ambiguità dei giorni scorsi ma ci chiediamo come reagirà la sua base e che dirà Giuseppe Conte". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"L'onorevole Schlein -ricorda- dopo aver paventato nella campagna per le primarie del Pd un cambio di rotta in politica estera, conferma il suo appoggio alle posizioni atlantiste. Per noi va bene, atteso che sin dall'inizio di questa tremenda guerra abbiamo preso, pur dall'opposizione, una posizione chiara e netta. Ci chiediamo quale possa essere la reazione della base del Pd e di quei nostalgici dei "fiori nei cannoni' che la stanno sostenendo da tante posizioni intellettuali. È presumibile che il 22 marzo la fresca alleanza fiorentina con Conte si spaccherà in Parlamento -conclude Antoniozzi- a conferma dell'assenza completa di un'alternativa di governo nel fronte progressista".