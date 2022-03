Ucraina, aperti corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha

Roma, 5 mar. (askanews) – Il portavoce del ministero della difesa russo, Igor Konashenkov, ha annunciato che Mosca dichiara il regime di cessate il fuoco in Ucraina a partire dalle 10, le 8 in Italia, e apre corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili da Mariupol e Volnovakha.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, aveva denunciato che la

città era allo stremo, senza acqua, elettricità e riscaldamento e assediata dalle truppe russe e aveva chiesto di consentire ai civili di allontanarsi in sicurezza.

La possibile apertura di corridoi umanitari era stata affrontata nel secondo giro di colloqui tra Mosca e Kiev in Bielorussia.