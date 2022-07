Ucraina: Armenia, 'impatto negativo su economia a causa sanzioni contro Russia'

Kiev, 26 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha riconosciuto che le sanzioni internazionali contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina hanno un "impatto negativo" sull'economia armena.

In un incontro con il suo omologo ceco, Jan Lipavsky, in cui hanno discusso della situazione nella regione del Caucaso, con particolare attenzione al conflitto nel Nagorno-Karabakh, secondo il quotidiano armeno Aravot, Mirzoyán è stato interrogato sull'impatto delle sanzioni contro la Russia sull'economia del suo paese, rispondendo che le misure adottate da gran parte delle potenze occidentali incidono negativamente non solo sull'Armenia, ma sull'intera regione caucasica.

"Stiamo cercando di trovare soluzioni e meccanismi nel breve e medio termine per affrontare e, se possibile, neutralizzare queste sfide", ha sottolineato il ministro armeno, che ha mostrato fiducia nell'avere "successo in questo processo".