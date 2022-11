Ucraina, arriva la petizione delle madri russe per far cessare la guerra

Ucraina, arriva la petizione delle madri russe per far cessare la guerra: l'iniziativa è stata lanciata in occasione della Festa della Mamma in Russia

Quello che accade in Ucraina non piace più neanche Mosca ed arriva la petizione delle madri russe per far cessare la guerra.

Un gruppo di donne con i figli al fronte chiede a Putin ed alla Duma di far cessare la strage. A darne menzione AdnKronos che riprende alcuni lanci di queste ore.

Le madri russe chiedono di far cessare la guerra

Pare che un gruppo di madri di soldati russi abbia chiaramente “chiesto il ritiro delle truppe di Mosca dall’Ucraina”. Con che mezzo avrebbero chiesto questa decisione così radicale? Lanciando una petizione online per mezzo di una apposita campagna, organizzata dal “gruppo di resistenza femminista russa contro la guerra”.

Quella iniziativa è stata lanciata in occasione della festa della mamma in Russia e la relativa petizione è pubblicata su Changeorg ed è “indirizzata ai parlamentari delle commissioni competenti della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione”.

“Vogliamo solo vivere in pace ed armonia”

La nota non lo dice ma in un paese come la Russia il vero destinatario è ovviamente Vladimir Putin. Ecco un frame delle motivazioni: “Da nove mesi va avanti la cosiddetta ‘operazione militare speciale’, che porta distruzione, dolore, sangue e lacrime.

Tutto ciò che accade in Ucraina e in Russia preoccupa i nostri cuori”. E in chiosa: “Indipendentemente da quale nazionalità, religione o stato sociale siamo, noi – le madri della Russia – unite da un desiderio: vivere in pace e armonia, crescere i nostri figli in un ambiente pacifico e non aver paura per il loro futuro”.