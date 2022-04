Ucraina: arrivati gendarmi francesi per indagare su crimini di guerra

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – I gendarmi francesi sono arrivati in Ucraina per aiutare nelle indagini sui crimini di guerra commessi dall'esercito russo. Lo riporta Radio Svoboda, citando l'ambasciatore francese in Ucraina Etienne de Poncins e precisando che i gendarmi sono arrivati ​​a Leopoli.

"Siamo orgogliosi di accogliere a Leopoli un distaccamento di gendarmi tecnici e scientifici venuti ad aiutare i loro colleghi ucraini nelle indagini sui crimini di guerra commessi intorno a Kiev", ha twittato de Poncis, aggiungendo che i gendarmi inizieranno a lavorare domani.