Ucraina: Assolombarda attiva desk per le imprese su impatti crisi e sanzioni

Milano, 3 mar. (Adnkronos) – Supportare le imprese nella fase di incertezza natta dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dalle sanzioni decise contro Mosca. Con questo obiettivo Assolombarda, l'associazione degli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, mette a disposizione un desk online per rispondere alle necessità delle aziende e fornire un aggiornamento delle notizie legate alla crisi che hanno un impatto sull'attività delle imprese.

Il desk, da oggi sul sito di Assolombarda al link https://www.assolombarda.it/desk-russia-ucraina, si compone di una parte dedicata alle principali notizie e alle analisi di carattere economico che restituiscono sia un monitoraggio delle principali notizie sia dossier tematici sull’impatto della crisi prodotti dal Centro studi dell’associazione. All’interno della sezione gli utenti possono trovare anche un focus sui servizi specifici di Assolombarda per rispondere alle domande delle aziende sulle sanzioni imposte nell’ambito del conflitto, per informare le imprese riguardo le ricadute del conflitto sul tema energia, per accompagnare le aziende nella prevenzione e gestione di possibili attacchi cyber.

Inoltre vengono monitorate e analizzate le misure normative adottate dall’Europa e dal governo italiano per affrontare la crisi in atto e che interessano direttamente le aziende. Infine, Assolombarda aderisce al progetto di Caritas Ambrosiana a sostegno della popolazione colpita dal conflitto, un’iniziativa di solidarietà a cui è riservato uno spazio dedicato per dare la possibilità alle imprese di contribuire.