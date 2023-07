Ucraina, attacchi russi su Odessa e Mykolaiv

Kiev, 20 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Attacchi russi su Odessa e Mykolaiv in Ucraina. Per quanto riguarda Odessa si tratta della terza notte di attacchi aerei alla regione. Nelle scorse ore sono state avvertite esplosioni nei pressi del porto, come hanno riferito media locali. E' entrat...

Kiev, 20 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Attacchi russi su Odessa e Mykolaiv in Ucraina. Per quanto riguarda Odessa si tratta della terza notte di attacchi aerei alla regione. Nelle scorse ore sono state avvertite esplosioni nei pressi del porto, come hanno riferito media locali. E' entrata in azione la difesa aerea ucraina. La popolazione è stata allertata dopo che sono stati registrati lanci di missili supersonici antinave e invitata a stare al riparo. Su Telegram il governatore della regione, Oleh Kiper, ha riferito del ferimento di almeno due persone, di "distruzione nel centro di Odessa", con un "incendio in un'area di 300 metri quadrati".

E' di almeno 18 feriti, tra i quali cinque minori, il bilancio delle vittime di un bombardamento russo che ha colpito il centro della città ucraina di Mykolaiv. Tra i minori rimasti feriti c'è un bambino che non ha neanche compiuto un anno, un altro ne ha tre, come ha denunciato via Telegram il governatore Vitaly Kim. Due persone sono state tratte in salvo dalle macerie dopo che "i russi hanno bombardato il centro della città", colpendo "un garage e un edificio residenziale di tre piani".

"Dobbiamo unirci contro il male russo". Scrive così su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino, che chiede sanzioni più dure contro la Russia e più sostegno per Kiev denunciando il "terrore russo" a Mykolaiv e Odesa "contro persone pacifiche e infrastrutture, magazzini con l'obiettivo di distruggere la catena di approvvigionamento alimentare per i Paesi del Sud Globale".

Yermak invoca "contromisure". "L'economia russa dovrebbe subire un colpo devastante con le sanzioni – scrive ancora – il complesso militare-industriale dovrebbe essere limitato nella sua capacità di produrre armi e l'Ucraina dovrebbe ricevere più armi per la difesa dei suoi cieli e azioni offensive".