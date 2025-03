Ucraina: "Attacco droni su Mosca per spingere Putin a un accordo"

Kyiv, 11 mar. (askanews) – L’Ucraina ha dichiarato che l’attacco di droni lanciato nella notte sulla regione di Mosca dovrebbe incoraggiare il presidente russo Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco aereo proposto da Kyiv.

“Il più grande attacco di droni della storia è stato condotto su Mosca e sulla regione di Mosca”, ha dichiarato Andriy Kovalenko, funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale, responsabile del contrasto alla disinformazione, che ha aggiunto: “Questo è un ulteriore segnale per Putin che dovrebbe essere interessato a un cessate il fuoco aereo”.

L’attacco di droni è arrivato alla vigilia dei colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, tra una delegazione Usa e una dell’Ucraina per cercare si arrivare a un accordo per una tregua nel conflitto con la Russia.