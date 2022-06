Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Almeno 20 persone sono state uccise e 59 ferite a seguito dell'attacco di lunedì al centro commerciale di Kremenchuk. "Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica, in un normale centro commerciale", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato su Twitter.