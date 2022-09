Ucraina, attacco Russia su Zaporizhzhia. Biden: "Referendum sono farsa"

Kiev, 24 set. (Adnkronos) – E' di un morto e sette feriti il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalla Russia contro la città di Zaporizhzhia, vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare di Europa. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent.

Secondo il governatore, un razzo russo ha colpito una zona residenziale, provocando un incendio in un palazzo.

Biden: "Referendum farsa, lavoriamo per sanzioni aggiuntive a Russia"

Gli Stati Uniti "non riconosceranno mai" i territori dell'Ucraina che la Russia intende annettersi con referendum "farsa". A ribadirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mentre proseguono le operazioni di voto nelle zone del Donbass, di Kherson e Zaporizhzhia.

"I referendum della Russia sono una farsa, un pretesto falso per tentare di annettere parti dell'Ucraina con la forza, in flagrante violazione del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato Biden in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti ha precisato che lavorerà con i suoi alleati per imporre "rapidi e severi costi economici aggiuntivi" alla Russia. Ha anche confermato che fornirà assistenza militare all'Ucraina in modo che possa difendersi "coraggiosamente" dall'invasione russa.

Zelensky: "Rischio catastrofe nucleare a Zaporizhzhia

C'è "un rischio di catastrofe nucleare" in quella centrale occupata dai russi da diverse settimane. A lanciare ancora una volta l'allarme sulla situazione nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista concessa a diverse testate, tra cui 'Ouest-France'.

Putin ha nuovamente minacciato mercoledì di ricorrere alle armi atomiche ma "il mondo non glielo consentirà", ha detto Zelensky, ammettendo che "nessuno sa ciò che Putin farà domani. Per lui, dire la verità o mentire è più o meno la stessa cosa". "Ieri Putin ha detto che voleva una soluzione diplomatica, oggi avvia la mobilitazione, domani dirà di volere un dialogo". Per Zelensky "non sarà un accordo che funzionerà con la Russia ma la capacità di rispondere con la forza.

Bisogna dar prova di forza, isolare la Russia".