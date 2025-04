Ucraina, attacco russo a Kryvy Rih: almeno 16 morti tra cui bambini

Kryvy Rih (Ucraina), 5 apr. (askanews) – Un missile balistico ha colpito Kryvy Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uccidendo almeno 16 persone, tra cui sei bambini, secondo quanto dichiarato dalle autorità. È stata colpita un’area residenziale vicino a un parco giochi e oltre 40 persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare della città Oleksandr Vilkul:

“Il missile è esploso in aria, si tratta di missili speciali con esplosione in aria per causare più vittime – ha detto – l’attacco ha colpito il centro di un’area residenziale, vicino a un parco giochi. I bambini sono morti nel parco giochi o vicino”.