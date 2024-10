Ucraina, attacco russo al mercato di Kherson, "viva per miracolo"

Kherson (Ucraina), 1 ott. (askanews) - Sei civili sono morti in un attacco russo su un mercato a Kherson, nel sud dell'Ucraina, nel giorno della giornata nazionale dei "Difensori dell'Ucraina" in memoria dei soldati uccisi nella guerra con la Russia, in corso da oltre due anni e mezzo dopo l'invasio...