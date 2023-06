Ucraina, attacco su Odessa: distrutti quattro missili Kalibr

(Adnkronos) – Attacco missilistico nella notte ad Odessa, città portuale dell'Ucraina meridionale. Le autorità militari hanno attivato la difesa aerea in tutta la regione. "Le truppe russe hanno lanciato quattro missili da crociera di tipo Kalibr, tutti sono stati distrutti in cielo dalle forze di difesa aerea", ha riferito Serhii Bratchuk, capo dell'amministrazione militare regionale su Telegram.

Ma l'allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi in sei regioni dell'Ucraina, secondo il portale ufficiale di allerta del paese citato dai media locali. Le sirene risuonano negli oblast di Odessa, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Zaporozhzhia e Donetsk.

Nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina sud-orientale, le forze ucraine hanno abbattuto quattro droni russi, ha reso noto il capo del consiglio regionale, Nikolai Lukashuk, aggiungendo che "probabilmente erano tre Shahed e un Orlan", ha affermato Lukashuk su Telegram.

Sette persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, durante il bombardamento della città di Valuyki, nella regione di Belgorod, da parte dell'esercito ucraino. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. "Secondo i dati preliminari, 7 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, che ha riportato la rottura di una clavicola. Le ambulanze li hanno portati all'ospedale del distretto centrale. Altre due persone hanno ferite da schegge minori. Vengono fornite tutte le cure mediche necessarie", ha scritto Gladkov, aggiungendo che ci sono stati danni in 5 condomini e 4 abitazioni private.

L'Onu hanno dichiarato che la Russia ha negato l'accesso degli aiuti umanitari nelle aree occupate colpite dagli allagamenti causati dal crollo della diga Nova Kakhovka. "Le Nazioni Unite si sono impegnate con i governi dell'Ucraina e della Federazione Russa per quanto riguarda la consegna di aiuti umanitari a tutte le persone colpite dalla devastante distruzione della diga di Kakhovka", ha affermato Denise Brown, coordinatrice umanitaria dell'Onu per l'Ucraina, aggiungendo che la Russia ha finora rifiutato la richiesta delle Nazioni Unite di accedere alle aree sotto la sua occupazione.

L'Onu ha esortato le autorità russe "ad agire in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario" e ha dichiarato che le Nazioni Unite continueranno a cercare il necessario accesso alle aree colpite occupate dalla Russia. Il bilancio delle vittime del crollo della diga è salito ad almeno 45 persone, hanno riferito i funzionari dell'Organizzazione. Gli allagamenti hanno anche trasportato acqua sporca a valle e al largo della costa meridionale, con gravi rischi per la salute.

La scorsa settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto il sostegno internazionale per aiutare a salvare le vittime del crollo della diga nelle aree dell'Ucraina occupate dai russi e ha accusato la Russia di non fornire "alcun vero aiuto alle persone nelle aree allagate. Nel territorio occupato, è possibile aiutare le persone solo in alcune aree: i terroristi russi – ha aggiunto – stanno facendo di tutto per rendere il maggior numero possibile di vittime del disastro".