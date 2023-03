Ucraina: attivisti britannici condannano invio proiettili con uranio impoverito

Londra, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Gli attivisti dell'organizzazione britannica Campagna per il disarmo nucleare (CND) hanno condannato l'invio in Ucraina di munizioni contenenti uranio impoverito, collegandole a vari tipi di cancro. L'organizzazione ha avvertito in un com...

Londra, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Gli attivisti dell'organizzazione britannica Campagna per il disarmo nucleare (CND) hanno condannato l'invio in Ucraina di munizioni contenenti uranio impoverito, collegandole a vari tipi di cancro. L'organizzazione ha avvertito in un comunicato che il governo britannico ha "ammesso" di aver inviato questo tipo di arma per i carri armati Challenger 2 e ha sottolineato che questi materiali "causano un disastro ambientale e problemi di salute per le persone che vivono nei luoghi di conflitto ".

Il CND ha sottolineato che "rilasciare polvere tossica o radioattiva che può essere successivamente inalata provoca problemi di salute a lungo termine, come il cancro al seno o il linfoma. Altre malattie legate all'uranio impoverito includono insufficienza renale, disturbi del sistema nervoso, malattie polmonari e problemi riproduttivi. Allo stesso modo, l'organizzazione ha ricordato che "i proiettili all'uranio impoverito sono stati ampiamente utilizzati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito in Iraq tra il 1991 e il 2003, così come nei Balcani durante gli anni '90".