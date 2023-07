Ucraina: Austin, 'controffensiva momento chiave della guerra'

Berlino, 18 lug. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin aprendo la 14a riunione del gruppo di contatto Ramstein sulla difesa dell'Ucraina, ha affermato che gli alleati non si fermeranno finché l'Ucraina non riceverà le armi e le munizioni di cui ha bis...

Berlino, 18 lug. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin aprendo la 14a riunione del gruppo di contatto Ramstein sulla difesa dell'Ucraina, ha affermato che gli alleati non si fermeranno finché l'Ucraina non riceverà le armi e le munizioni di cui ha bisogno. "La guerra russa va avanti da più di 500 giorni, è del tutto immotivata, non necessaria e ingiusta – ha detto il capo della difesa americana – Dopo più di un anno di guerra, il mondo intero vede che la Russia non è in grado di raggiungere gli obiettivi della sua guerra di aggressione".

"La controffensiva ucraina segna un momento chiave in questa tragica guerra – ha aggiunto – Le forze armate hanno preso l'iniziativa di ripristinare il controllo sul territorio sovrano dell'Ucraina. Abbiamo fornito all'Ucraina sistemi di armi chiave, munizioni e non ci fermeremo. Non lasciatevi ingannare da nessuno, continueremo i nostri sforzi per dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno e continueremo a sostenere i difensori dell'Ucraina com'era fin dall'inizio dell'invasione russa".