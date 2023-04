Ucraina: Austin, 'indagheremo fino a che troveremo fonte fuga documenti Usa'

Washington, 12 apr. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ''continueranno a indagare fino a quando non verrà trovata la fonte'' della fuga di notizie di documenti classificati del Pentagono. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin al Dipartimento di Stato. E' attualmente in corso una indagine per determinare quale persona o gruppo potrebbe aver avuto la capacità e l'intenzione di rilasciare rapporti di intelligence. La fuga di documenti classificati potrebbero essere la più dannosa, per il governo degli Stati Uniti, dal rilascio nel 2013 di migliaia di documenti su WikiLeaks.