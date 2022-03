Ucraina: Australia vara sanzioni contro altre 11 banche russe

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Le autorità australiane hanno annunciato l'introduzione di nuove sanzioni contro altre 11 banche russe e agenzie governative che gestiscono il debito sovrano della Russia. Fra gli istituti di credito sanzionati compaiono Sberbank, Gazprombank, Veb, Vtb, Rosselkhozbank, Sovcombank, Novikombank, Alfa-Bank e Moscow Credit Bank.

Inoltre il governo di Canberra ha ampliato la lista di persone che saranno soggette a sanzioni finanziarie e divieti di viaggio, fra le quali Oleg Deripaska e Viktor Vekselberg. Lo scrive il sito dell'emittente ucraina Radio Svodoba.

Intanto è entrato in vigore anche il primo pacchetto di sanzioni neozelandesi contro la Russia. Restrizioni sono imposte nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, del primo ministro Mikhail Mishustin, del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Lo rende noto Current Time, il canale televisivo creato da Radio Liberty con la partecipazione di Voice of America.

L'elenco delle sanzioni,che includono il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, comprende anche il ministro dell'Interno Vladimir Kolokoltsev, il direttore dell'Fsb della Russia Alexander Bortnikov, il presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko, il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, il capo dell'amministrazione presidenziale Anton Vaino, il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolay Patrushev, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza dmitry Medvedev, il direttore del servizio di intelligence estera della Federazione russa Sergey Naryshkin.

Colpite inoltre dalle misure sanzionatorie 19 organizzazioni, tra cui "Promsvyazbank", "Jsc", "Scientific and Production Corporation UralVagonZavod", "558 Aircraft Repair Plant" e la società "Integral", così come JSC "Concern VKO "Almaz-Antey". In vigore anche il divieto di viaggio per 364 personaggi politici, militari e giornalisti.