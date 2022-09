Ucraina: autorità filorusse di Zaporizhzhia indicono le elezioni per il 2023

Zaporizhia, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità filo-russe della regione ucraina di Zaporizhzhia hanno annunciato che nel 2023 si terranno le elezioni per eleggere la futura amministrazione locale, votazione che avverrà dopo l'eventuale annessione del territorio alla Russia e dunque in caso di vittoria del 'sì' al referendum che si sta svolgendo in questi giorni.

Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax, che cita il capo dell'amministrazione civile-militare di Zaporizhzhia Yevgeni Balitski.

"Come capo dell'amministrazione civile-militare, farò il mio dovere fino allo svolgimento delle elezioni", ha affermato Balitski, confermando che sia l'autorità legislativa che quella esecutiva dovranno essere scelte attraverso il processo elettorale e mostrando fiducia che il governo russo sosterrà la decisione degli abitanti della regione e riconoscerà il territorio come parte del Federazione.

Secondo le stime, il 20,52 per cento degli elettori si è recato alle urne nel primo giorno di votazione per il referendum di Zaporizhia, una cifra che ora è salita al 51,55 per cento. I risultati delle votazioni saranno noti mercoledì.