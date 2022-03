Ucraina, autorità di vigilanza: “Massima attenzione del sistema finanziario a cyber attacco”

Per la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, le autorità di vigilanza hanno allertato il sistema finanziario sul rischio di cyber attacco.

In relazione alla guerra in Ucraina, le autorità di vigilanza hanno allertato il sistema finanziario italiano e lo hanno sollecitato a “esercitare la massima attenzione” rispetto al rischio di attacchi informatici, incrementando i loro sistemi di sicurezza.

Ucraina, autorità di vigilanza: “Pericolo cyber attacco a sistema finanziario italiano”

Nella giornata di lunedì 7 marzo, le autorità di vigilanza hanno segnalato alcune situazioni di pericolo al sistema finanziario italiano, sollecitando la “massima attenzione” e chiedendo di incrementare la sicurezza informatica per scongiurare il pericolo di attacchi informatici.

In particolare, Banca d’Italia, Consob, Ivass e Uif hanno diramato una nota congiunta per invitare il sistema finanziario italiano a “esercitare la massima attenzione con riferimento al rischio di attacchi informatici, di intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware e di adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie”.

Simili precauzioni appaiono indispensabile alla luce delle conseguenze scaturite dalle sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia, nel tentativo di contrastare la sua avanzata nei territori dell’Ucraina.

Attraverso la nota congiunta, inoltre, Banca d’Italia, Consob, Ivass e Uif hanno anche esortato il sistema finanziario italiano a revisionare con attenzioni i singoli business continuity plan (piani di continuità aziendale) e di impegnarsi nel garantire il corretto funzionamento e l’immediato ripristino dei backup in caso di necessità.