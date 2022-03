Ucraina: Banca centrale Kiev, dall'estero contributi per 15 mld dollari

Roma, 3 mar. – (Adnkronos) –

A differenza della Russia, dove la banca centrale ha portato il tasso di riferimento al 20% e sta iniettando enormi quantità di liquidità in rubli per sostenere l'attività di banche e imprese, a Kiev non sembrano esserci problemi di operatività e di valuta estera, come ha confermato il governatore della Nbu Kyrylo Shevchenko.

Dopo la riunione del comitato di politica monetaria – che ha lasciato fermo il tasso di riferimento al 10% (ma in questo scenario, ha ammesso Shevchenko, tale strumento "non riveste più un ruolo chiave") – il governatore ha evidenziato il volume significativo di finanziamenti provenienti da organizzazioni internazionali e paesi partner.

"Secondo le nostre stime, il supporto finanziario, tecnico e umanitario internazionale ha raggiunto complessivamente un equivalente di oltre 15 miliardi di dollari, di cui oltre 5 miliardi direttamente per il bilancio dello Stato", ha affermato Shevchenko.

Grazie a questa situazione finanziaria "i pagamenti del governo ucraino sono stati effettuati senza restrizioni in linea con la legislazione sulla legge marziale e la fornitura di liquidità è sufficiente per finanziare le spese e rimborsare gli impegni", ha concluso.