Ucraina: Battistini alla Camera per celebrazioni Rai, 'segno attenzione a inviati di guerra'

Roma, 10 ott (Adnkronos) – Ci sarà anche Stefani Battistini, l'inviata di guerra del Tg1 destinataria di un mandato di cattura da parte di Mosca, in aula alla Camera in occasione delle celebrazioni della Rai in programma domani. Lo ha spiegato il presidente di turno Giorgio Mulè rispondendo a un intervento della deputata Federica Onori (Azione) proprio sulla vicenda degli inviati italiani per la guerra in Ucraina.

"Domani alla giornata decicata alla Rai sarà presente anche Battistini", ha spiegato Mulè sottolineando il fatto che l'invito alla giornalista Rai è il segno della "sensibilità" del presidente della Camera Lorenzo Fontana sul caso dei giornalisti Rai al fronte.