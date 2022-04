Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Esprimiamo la nostra totale e più profonda solidarietà al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le minacce di morte ricevute in diverse chat Telegram e sui social. Auspichiamo che questi odiatori seriali rispondano al più presto alla giustizia, nella nostra democrazia non ci può essere spazio per chi minaccia con la violenza”.

Così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.