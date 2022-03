Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Dopo Siret ci dirigiamo in Moldavia. Non ci sono parole per descrivere le sensazioni provate dinanzi a quanto di drammatico stiamo vedendo e ascoltando. La strumentalità di alcune polemiche o prese di posizione in 'casa nostra' si ridimensionano per ciò che sono: miserie politiche".

Così Teresa Bellanova postando su twitter alcune foto della missione della delegazione Iv al confine con l'Ucraina.