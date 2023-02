Ucraina, Bellini: "Non mi aspettavo guerra nel cuore dell'Europa"

Ucraina, Bellini: "Non mi aspettavo guerra nel cuore dell'Europa"

Ucraina, Bellini: "Non mi aspettavo guerra nel cuore dell'Europa"

Firenze, 15 feb. (askanews) – A parlare ad askanews – a margine del simposio storico organizzato dall’Aeronautica Militare, a Firenze, per celebrare il proprio centenario – il Generale di Brigata Aerea (in Riserva) Gianmarco Bellini, Medaglia d’argento al valor militare, pilota del caccia Tornado abbattuto nei cieli del Kuwait il 17 gennaio 1991 durante la prima Guerra del Golfo.

“Non mi sarei aspettato che un conflitto del genere avvenisse nel centro dell’Europa, nel centro della civiltà mondiale”, ha detto.

“Non trovo giustificazioni e la comunità internazionale dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per far terminare il conflitto ed evitare che in futuro si possa di nuovo realizzare una situazione del genere”, ha aggiunto.