Ucraina: Benifei (Pd), 'Berlusconi attacca e Meloni tace, non so chi fa peggio'

Roma, 13 feb.

(Adnkronos) – "Difficile stabilire chi faccia peggio: Berlusconi che attacca Zelensky, attribuendogli – e non è la prima volta – le responsabilità della guerra in Ucraina, o Meloni che non osa ribattere e tace". A parlare, con un post su Facebook, è il capodelegazione del Pd a Bruxelles Brando Benifei, che commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi e le ultime polemiche sul ruolo dell’Italia in Europa.

“Poi qualcuno si stupisce se Zelensky rifiuta di incontrare Meloni in un bilaterale ufficiale – prosegue – o se la nostra Presidente del Consiglio resta isolata al Consiglio Europeo mentre Francia e Germania si muovono da protagonisti: passano gli anni, ma Silvio Berlusconi si conferma figura dannosa per la credibilità internazionale del nostro Paese.

E il Governo, che senza i voti di Berlusconi non ha i numeri, non può fare altro che balbettare e coprirci di imbarazzo davanti agli occhi del mondo”.