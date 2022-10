Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Il Pd sarà in piazza per chiedere pace e verità per l’Ucraina. Aderiamo all’appello di movimenti e associazioni e saremo giovedì all’Ambasciata russa a Roma. Non possiamo fermare la guerra con le nostre mani, ma insieme possiamo chiedere di far avanzare la pace".

Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.