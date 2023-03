Ucraina: Bergamini (Fi), 'sostegno Italia non in discussione ma no Russia tra braccia Cina'

Ucraina: Bergamini (Fi), 'sostegno Italia non in discussione ma no Russi...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Sul conflitto in Ucraina “non ci sono dubbi. Forza Italia ha ben chiaro chi sia l'aggressore e chi l'aggredito. L'Italia come membro della Nato non farà venire meno il sostegno economico e militare". Lo ha affermato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, intervenuta in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio Ue.

"Non si tratta -ha aggiunto l'esponente azzurra- di fare il gioco delle lobby delle armi ma di difendere la sicurezza del Paese. Queste insinuazioni arrivano da chi ha spalancato le porte dell'Italia alla Cina. Dobbiamo stare molto attenti a che la Russia non sia portata ad abbracciare la Cina, timore che ha già manifestato il presidente Berlusconi".