Ucraina: Berlusconi, 'preoccupa escalation, intervenire su rialzi carburanti ed energia'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Silvio Berlusconi è preoccupato per l’escalation del conflitto in Ucraina e per le conseguenze sull’economia europea ed italiana e ritiene necessario un intervento per ridurre l’impatto su famiglie e imprese dei rialzi insostenibili dei prezzi dei carburanti e dell’energia.

Il leader di Forza Italia ha espresso la sua posizione durante un collegamento con una riunione di Forza Italia svoltasi oggi a Palermo in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno sull'isola.