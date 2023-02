Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Né il presidente Silvio Berlusconi né Forza Italia hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e i propri voti in Parlamento in favore dell’Ucraina. È stata questa la nostra linea sin dai primi giorni del conflitto e continuerà ad ...

(Adnkronos) – “Né il presidente Silvio Berlusconi né Forza Italia hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e i propri voti in Parlamento in favore dell’Ucraina. È stata questa la nostra linea sin dai primi giorni del conflitto e continuerà ad esserlo in futuro. Il presidente Berlusconi è preoccupato per il perdurare della guerra e auspica che abbia termine il più presto possibile”. Lo afferma il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.