Ucraina: Bertolaso, 'capire cosa serve, lavorare da professionisti'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – "In questi casi occorre decidere le operazioni condividendole con tutti gli interlocutori, a partire dalla Croce Rossa Internazionale. In queste situazioni c'è grande solidarietà e voglia di fare, desiderio di aiutare un popolo così afflitto da questa invasione.

Ma non bisogna farsi sopraffare dall'emozione e dal sentimentalismo. È necessario capire bene cosa serve e lavorare da professionisti". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia e con una lunga esperienza alla Protezione civile e come commissario a diverse emergenze, parlando della crisi Ucraina intervistato da Lombardia Notizie Online.