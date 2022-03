Ucraina: Bertolaso da confine polacco, 'in disegni bambini desiderio di tornare a casa'

Milano 18 mar. (Adnkronos) – "Torneremo presto a casa": questo il messaggio che emerge dai disegni dei bambini ucraini accolti nei centri di accoglienza in Polonia. Lo ha raccontato in collegamento con Lombardia Notizie Online il coordinatore del Comitato regionale per l'emergenza ucraina Guido Bertolaso, che da due giorni si trova sul confine tra il Paese in guerra e la Polonia.

"Questi bambini hanno ancora l'incubo delle bombe nelle loro orecchie, ma i loro disegni hanno praticamente tutti un unico motivo: 'We'll come back soon' Torneremo presto a casa. Ed è questo anche l'auspicio che noi facciamo a questo popolo così martoriato, ma che sta trovando intorno a sé una solidarietà europea e anche italiana eccezionale", ha concluso Bertolaso.