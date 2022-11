Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Non ho mai avuto dubbi sul sostegno all'Ucraina, ma la critica che faccio e che questo andava fatto non come una crociata dell'Occidente contro il resto del mondo ma con una iniziativa diplomatica di pace, per aiutare l'Ucraina ma per aprire una prospettiva per una trattativa.

La manifestazione di ieri era largamente a sostegno popolo ucraino ma ha riposto al centro la parola pace, la trattativa". Lo ha detto Goffredo Bettini a Mezz'ora in più.